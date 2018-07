Sevilla considera envolver Ganso em negócio com Pratto, segundo jornal

Em busca de um centroavante para a próxima janela de transferências, o Sevilla considera envolver Paulo Henrique Ganso para contar com Lucas Pratto, do Atlético Mineiro. Segundo informações do jornal espanhol As, o atacante da seleção argentina é o preferido do técnico Jorge Sampaoli para o posto.

Contratado por aproximadamente R$ 34,3 milhões em julho, o ex-meia do São Paulo não conta com tanto prestígio em sua nova equipe. Contratado para ser o criador de jogadas ofensivas, por conta de sua visão de jogo, o brasileiro não conseguiu se adaptar ao ritmo do Campeonato Espanhol e está amargando a reserva, segundo a publicação.

Para Ganso, uma possível transferência poderia significar atuar com maior regularidade e recuperar o ritmo de jogo, já para o clube seria uma oportunidade de recuperar o investimento. Desde sua chegada à Espanha, foram apenas oito jogos disputados e nenhum gol marcado.

Jorge Sampaoli não esconde a necessidade de sua equipe se reforçar com um jogador mais forte fisicamente e bom nas jogadas aéreas no ataque. Hoje as opções do treinador são Vietto e Ben Yedder.

Com 24 pontos ganhos, o Sevilla aparece na terceira posição do nacional, ficando atrás apenas das potências Real Madrid e Barcelona