Sevilla decepciona e perde para o Valladolid

O resultado manteve o Sevilla com 51 pontos, os mesmos do quinto Mallorca, que pode assumir a quarta posição se ao menos empatar com o Zaragoza na quarta-feira - os quatro primeiros garantem uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Já o Valladolid ainda é o penúltimo, com 28 pontos.

Mesmo jogando diante de um adversário que luta para escapar do rebaixamento, o Sevilla foi apático durante quase todo o confronto. Isolado no ataque, Luis Fabiano quase não recebia a bola. O goleiro Andres Palop foi, assim, o grande destaque do Sevilla no primeiro tempo, mas não impediu que o Valladolid abrisse o placar. Aos 41 minutos, Diego Costa aproveitou cobrança de falta e concluiu para as redes.

O panorama pouco mudou na etapa final. E logo aos oito minutos, Manucho recebeu de Diego Costa e tocou na saída de Palop, ampliando o marcador. O zagueiro Cala ainda descontou a sete minutos do fim, em chute de fora da área, mas já era tarde para o Sevilla buscar a reação.

Ainda nesta terça-feira, o Tenerife derrotou o Sporting Gijon por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos 29 pontos, mantendo-se na antepenúltima posição. Martinez e Alfaro marcaram, no segundo tempo, os gols da vitória.