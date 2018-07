Sevilla demite técnico e já anuncia substituto

O Sevilla vem de uma sequência de resultados ruins e hoje ocupa apenas a 12.ª posição do Campeonato Espanhol, com 22 pontos. Em má fase na principal competição do seu país, a equipe já se prepara para encarar o Zaragoza, nesta quarta-feira, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Míchel estava há 11 meses no comando do Sevilla e seu compromisso firmado anteriormente com o clube iria até o término desta temporada do futebol europeu. Ele foi contratado em fevereiro do ano passado para substituir Marcelino García. E, nas 36 partidas em que esteve à frente da equipe em jogos válidos pelo Campeonato Espanhol, ele acumulou 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, contabilizando os confrontos realizados também na temporada passada.

Depois de terminar a primeira metade deste Campeonato Espanhol com apenas 22 pontos em 19 jogos disputados, o Sevilla voltará a campo pela competição nacional no próximo sábado, contra o Getafe, fora de casa, na abertura do segundo turno.