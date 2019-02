Sevilla bate Lazio mais uma vez e avança às oitavas da Liga Europa

A Liga Europa conheceu nesta quarta-feira o seu primeiro time classificado às oitavas de final. E ele é justamente o que tem o maior número de títulos na história. O Sevilla, com cinco conquistas no total (contando também a Copa da Uefa, antigo nome da competição), derrotou a Lazio por 2 a 0, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, e avançou por também ter vencido na rodada de ida, na semana passada, na Itália, por 1 a 0.

Os jogos da Liga Europa acontecem costumeiramente às quintas-feiras. O desta quarta entre Sevilla e Lazio teve de ser antecipado por conta da coincidência de os dois clubes de Sevilha jogarem como mandantes na rodada de volta da fase eliminatória. Junto com outros 14 duelos, o Betis enfrentará o Rennes, da França, nesta quinta, no estádio Benito Villamarín.

Em campo, o Sevilla teve mais posse de bola na primeira metade da etapa inicial e isso se traduziu em gol aos 20 minutos. Assim como na partida de ida, quando marcou o tento da vitória em Roma, o centroavante Ben Yedder mostrou faro de artilheiro e apareceu livre na área para aproveitar o rebote dado pelo goleiro Strakosha após o chute de Sarabia.

Pouco antes do primeiro gol, o Sevilla perdeu um de seus principais jogadores. Em uma roubada de bola na intermediária, o lateral-esquerdo Sergio Escudero sentiu fortes dores na coxa esquerda e teve de ser substituído. Para o seu lugar, o técnico Pablo Machin poderia ter colocado o brasileiro Guilherme Arana, mas preferiu o holandês Promes.

No segundo tempo, a Lazio partiu para o ataque e poderia se beneficiar com a expulsão de Franco Vazquez, aos 15 minutos. Mas a equipe italiana não conseguiu superar a força defensiva do Sevilla, que no final conseguiu mais um gol com Sarabia e confirmou a classificação às oitavas de final.