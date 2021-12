Sevilla derrota Athletic Bilbao e mantém a vice-liderança no Campeonato Espanhol

Com um golaço de Delaney, o Sevilla derrotou o Athletic Bilbao, neste sábado, no Estádio San Mamés, no País Basco, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e manteve a vice-liderança, agora com 34 pontos, cinco atrás do líder Real Madrid, que faz o clássico com o Atlético de Madrid, neste domingo.

Em um duelo bastante disputado e equilibrado, o único gol da partida foi marcado, aos 38 minutos da primeiro tempo. Delaney recebeu de Montiel, fora da área, e acerto um lindo chute de canhota, no ângulo superior direito de Unai Simón, que saltou sem chances de fazer a defesa.

Outras três partidas foram disputadas neste sábado, com destaque para a vitória do Valencia, por 2 a 1, em casa, sobre o Elche, que deixou a equipe com 25 pontos, na sétima colocação. Guedes e Piccini, um em cada tempo, marcaram para a equipe vencedora.

Boye fez para o Elche, que, com 15 pontos, luta desesperadamente para se afastar das últimas colocações no campeonato.

Já o Espanyol teve problemas para bater, por 4 a 3, o lanterna Levante, e ficar em nono na classificação, com 23 pontos. A equipe última colocada só soma oito.

Um empate, por 1 a 1, entre Alavés (17º, 15 pontos) e Getafe (18º, 12)0 completou a rodada, que será encerrada neste domingo com mais quatro duelos.