Sevilla derrota lanterna e continua na cola dos líderes do Espanhol

O Sevilla fez a lição de casa neste domingo. Franco favorito, derrotou o lanterna Huesca por 2 a 1, diante de sua torcida, no complemento da 10ª rodada do Campeonato Espanhol. E o triunfo manteve a equipe na cola dos líderes da tabela.

Na terceira colocação, o Sevilla chegou aos 19 pontos e está a apenas dois do líder Barcelona, que aplicou uma goleada de 5 a 1 no Real Madrid neste domingo. Entre as duas equipes está o Alavés, com 20. Já o Huesca segue na 20ª e última posição da classificação, com apenas cinco pontos.

Na partida disputada em Sevilha, todos os gols foram marcados no segundo tempo. E o time da casa abriu 2 a 0, com gols de Pablo Sarabia aos 20 e aos 33 minutos. O lanterna conseguiu descontar somente nos acréscimos, com Jorge Pulido.

Ainda neste domingo, o Alavés bateu o Villarreal também por 2 a 1, em seu estádio. O triunfo foi de virada. Gerard Moreno abriu o placar aos 10 minutos para os visitantes. Mas Jonathan Calleri, ex-São Paulo, aos 6 minutos, e Borja Baston, aos 45 minutos, decretaram a reviravolta no marcador.

O Alavés subiu para o segundo lugar da tabela, com 20 pontos, enquanto o Villarreal segue em dificuldades. Tem apenas nove pontos e ocupa a 17ª colocação, perto da zona de rebaixamento.