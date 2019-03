Sevilla despacha Espanyol e ganha fôlego na briga por vaga na Liga dos Campeões

O Sevilla teve um domingo favorável. O time da Andaluzia derrotou o Espanyol por 1 a 0 fora de casa, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e viu o Valencia, rival na briga por um lugar na zona de classificação às competições europeias, empatar sem gols em casa com o Getafe.

Com o triunfo em Barcelona, o Sevilla se manteve no sexto lugar, com 43 pontos, agora três na frente do Valencia, que vem logo em seguida, no sétimo posto. O Getafe tem 46 pontos e ocupa o quarto lugar, o último que dá vaga à próxima edição da Liga dos Campeões. Já o Espanyol é o 14º colocado e soma 34 pontos.

No duelo contra o Espanyol, o atacante franco-tunisiano Ben Yedder fez a diferença. Foi dele, de pênalti, o único gol da partida, a primeira após a demissão do técnico Pablo Machín em decorrência dos maus resultados seguidos, sendo o principal deles a derrota por 4 a 3 para o Slavia Praga, da República Checa, que culminou com a eliminação da equipe espanhola da Liga Europa.

O diretor esportivo e ex-técnico Joaquin Caparros assumiu a equipe interinamente. Com isso, ele chegou à marca de 500 partidas como treinador no Campeonato Espanhol neste domingo.

Nos outros jogos já disputados neste domingo, o Valladolid (16º) derrotou o Eibar (11º) fora de casa por 2 a 1 e se fortaleceu na luta contra o descenso, e o Villarreal (17º) bateu o Rayo Vallecano (19º) por 3 a 1 em duelo direto na briga contra o rebaixamento.