Sevilla e Atlético de Madrid tropeçam no Espanhol

O time, que não contou com o brasileiro Luís Fabiano, estacionou nos 20 pontos, na sétima colocação da tabela, enquanto o Getafe chegou aos 17, na nona posição. Kanouté abriu o placar da partida, mas Moral, de pênalti, Miku e Rios decretaram a virada para os visitantes no segundo tempo.

Em Madri, o Atlético também decepcionou a torcida, ao perder para o Espanyol por 3 a 2. Garcia, de pênalti, marcou o primeiro da equipe catalã, mas Tiago empatou antes do intervalo. No segundo tempo, Verdu deixou os visitantes novamente na frente. Agüero buscou o empate novamente. Mas Osvaldo assegurou a vitória do Espanyol ao marcar o terceiro, aos 33 minutos.

A vitória deixou o time catalão mais próximo dos líderes do campeonato, na quarta colocação, com 25 pontos. O Atlético é o sexto colocado, com 20. A primeira posição é do Real Madrid, com 32, seguido de perto pelo rival Barcelona, com 31.