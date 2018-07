Sevilla e Atlético de Madrid vencem na Copa do Rei

Com o resultado, o Sevilla poderá perder pelo placar mínimo no duelo de volta, fora de casa, enquanto o time madrilenho atuará por um empate diante do rival de Barcelona.

Romaric, com dois gols no segundo tempo, foi o destaque da vitória do Sevilla. Já Rondon marcou duas vezes no primeiro tempo para o Málaga, que terminou a etapa inicial com vantagem de 3 a 2 no placar. O atacante brasileiro Luis Fabiano não deixou a sua marca, mas entrou no time do Sevilla no segundo tempo e ajudou a sua equipe a conseguir a virada por 5 a 3.

Já o gol do Atlético de Madrid foi marcado por Simão, cobrando pênalti. O time da capital espanhola, porém, não teve só motivos para comemorar nesta quarta. Forlán sofreu uma entorse no ligamento colateral lateral do tornozelo direito, de acordo com o departamento médico do time, logo aos 5 minutos de partida. Com isso, ele foi substituído por Diego Costa logo aos 13 de jogo.

Antes do duelo, Forlán chegou a exibir e oferecer aos torcedores do Atlético de Madrid a Bola de Ouro por ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, na qual o Uruguai terminou como terceiro colocado.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta pela Copa do Rei, o Almería venceu o Mallorca por 4 a 3, em casa, com três gols de Ulloa, fato que o permitirá se classificar às quartas de final com um empate no confronto de volta.

O Getafe, por sua vez, acumulou a mesma vantagem para avançar na competição ao bater o Betis por 2 a 1, só que fora de casa.

Ainda nesta quarta-feira, o Real Madrid enfrentará o Levante, no Estádio Santiago Bernabéu, no duelo que fechará o jogos de ida das oitavas de final do torneio.