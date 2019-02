Sevilla e Inter de Milão vencem fora de casa e abrem vantagem na Liga Europa

Maior vencedor da Liga Europa - cinco títulos, considerando também a Copa da Uefa (antigo nome da competição) -, o Sevilla deu um grande passo rumo às oitavas de final ao derrotar a Lazio por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, na rodada de ida da fase eliminatória. O mesmo fez a Inter de Milão, que entrou na competição após ser eliminado na Liga dos Campeões, ao ganhar do Rapid Viena pelo mesmo placar, na Áustria.

Na Itália, Lazio e Sevilla fizeram uma partida equilibrada. O time espanhol teve um pouco mais de objetividade no ataque e foi premiado com o gol em bela jogada ainda no primeiro tempo. O lateral-esquerdo Escudero puxou contra-ataque pelo meio e tocou na esquerda para Sarabia, que cruzou rasteiro para o meio da área. Nele estava o centroavante Ben Yedder, que só tocou a bola para as redes.

Em Viena, a Internazionale mostrou inteligência para bater o Rapid Viena. Com bom toque de bola, o time italiano evitou uma grande pressão dos austríacos e conseguiu o seu gol. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o atacante argentino Lautaro Martínez executou com perfeição uma cobrança de pênalti e garantiu o importante resultado para os italianos.

Na rodada de volta, na quinta-feira que vem, Sevilla e Internazionale jogarão com a vantagem do empate para se classificarem. Caso Lazio e Rapid Viena vençam por 1 a 0, a decisão da vaga irá para uma prorrogação e, persistindo a igualdade, disputa por pênaltis.

Quem também obteve um bom resultado como visitante foi o Betis. Na França, o time espanhol empatou por 3 a 3 contra o Rennes e leva vantagem para a volta em Sevilha. Nesta quinta-feira, chegou a estar perdendo por 2 a 0 e por 3 a 1, mas conseguiu a igualdade com o gol de Diego Lainez já nos acréscimos do segundo tempo.

Por fim, Slavia Praga e Genk empataram sem gols em Praga, na República Checa. A volta, na semana que vem, será na Bélgica.