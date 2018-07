Sevilla e Napoli vencem fácil e lideram na Liga Europa

Sevilla e Napoli não tiveram problemas, nesta quinta-feira, para vencerem as suas partidas pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa. Ambos jogaram em casa e, com os três pontos conquistados, estão na liderança de suas respectivas chaves. Quem perdeu os 100% de aproveitamento foi a Fiorentina, que empatou em seus domínios, mas segue na ponta isolada de seu grupo.

Atual campeão da competição, o Sevilla derrotou o Standard Liège, da Bélgica, por 3 a 1, no estádio Ramón Sánchez Pizjuan, em Sevilha. Com os três pontos ganhos, o time espanhol chegou a 8 e segue na liderança isolada do Grupo G. A segunda colocação é do Feyenoord, da Holanda, que bateu o Rijeka, da Croácia, por 2 a 0, em casa, e está com 6 pontos. Belgas e croatas vêm na sequência com quatro cada.

Na Itália, o volante holandês Jonathan De Guzman teve o seu dia de artilheiro ao marcar os três gols da vitória do Napoli sobre o Young Boys, da Suíça, por 3 a 0, no estádio San Paolo, em Nápoles. O resultado deixa a equipe italiana empatada na liderança do Grupo I com o Sparta Praga, da República Checa, com nove pontos. Os checos, em casa, golearam o Slovan Bratislava, da Eslováquia, por 4 a 0.

Pelo Grupo K, a Fiorentina perdeu o aproveitamento perfeito nesta fase ao empatar em casa com o PAOK Thessaloniki, da Grécia, por 1 a 1. Com 10 pontos, o time de Florença segue na ponta isolada, mas viu a aproximação do Guingamp, da França, que como mandante derrotou o Dinamo Minsk, da Bielo-Rússia, por 2 a 0 e foi a 7.

Quem manteve os 100% na Liga Europa foi o Legia Varsóvia, da Polônia, no Grupo L. Ao derrotar em cara o Metalist Kharkiv, da Ucrânia, por 2 a 1, chegou a 12 pontos e já garantiu a classificação à segunda fase, que já é eliminatória.

Os outros resultados do dia foram: Everton (Inglaterra) 3 x 0 Lille (França), Wolfsburg (Alemanha) 3 x 1 Krasnodar (Rússia), Dynamo Kiev (Ucrânia) 2 x 0 Aab Aalborg (Dinamarca), Rio Ave (Portugal) 2 x 2 Steaua Bucareste (Romênia) e Lokeren (Bélgica) 1 x 1 Trabzonspor (Turquia).