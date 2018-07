Sevilla e Porto irão se encarar por vaga na Liga Europa

A Uefa realizou nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, o sorteio dos confrontos eliminatórios da Liga Europa, segundo torneio interclubes mais importante do futebol europeu. E o duelo que promete ser o mais interessante nesta fase que antecederá as oitavas de final irá reunir o Sevilla, da Espanha, e o Porto, de Portugal.

Na partida, o brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, irá travar um embate particular de atacantes com Hulk. O primeiro foi o principal goleador da era Dunga no comando da seleção brasileira, enquanto o segundo vive boa fase e chegou a ser convocado pelo ex-treinador do time nacional.

Além de definir as partidas da próxima fase, a Uefa sorteou nesta sexta os cruzamentos das oitavas de final. E o vencedor do jogo entre Sevilla e Porto irá encarar o ganhador do confronto entre PAOK, da Grécia, e CSKA Moscou, da Rússia. Caso os russos confirmem o seu favoritismo, Vágner Love irá travar um outro duelo badalado de atacantes contra Luís Fabiano ou Hulk.

Outro duelo de destaque sorteado nesta sexta-feira será o que contará com a presença de Napoli, da Itália, e Villarreal, da Espanha, que realizam boas campanhas nas ligas dos seus países e deverão travar dois jogos equilibrados.

Outras duas partidas que prometem ser parelhas e envolverão forças medianas do futebol europeu serão as que reunirão o Benfica contra o Stuttgart e o Dínamo de Kiev, do ex-atacante santista André, contra o Besiktas, da Turquia.

Já outros favoritos ao título, como os ingleses Liverpool e Manchester City, não deverão ter muitos problemas para avançar às oitavas de final. O primeiro deles irá encarar o Sparta Praga, da República Checa, enquanto o time do atacante argentino Tevez terá pela frente o Aris, da Grécia.

Confira os confrontos da fase final da Liga Europa:

15/2

Aris x Manchester City

17/2

Napoli x Villarreal

Glasgow Rangers x Sporting

Sparta Praga x Liverpool

Anderlecht x Ajax

Lech Poznan x Braga

Besiktas x Dínamo de Kiev

Basel x Spartak Moscou

Young Boys x Zenit

PAOK x CSKA Moscou

Sevilla x Porto

Rubin Kazan x Twente

Lille x PSV

Benfica x Stuttgart

Bate Borisov x Paris Saint-Germain

Metalist x Bayer Leverkusen

22/2

Sevilla x Porto

PAOK x CSKA Moscou

24/2

Villarreal x Napoli

Sporting x Glasgow Rangers

Liverpool x Sparta Praga

Ajax x Anderlecht

Braga x Lech Poznan

Dínamo de Kiev x Besiktas

Spartak Moscou x Basel

Zenit x Young Boys

Aris x Manchester City

Rubin Kazan x Twente

PSV x Lille

Stuttgart x Benfica

Paris Saint-Germain x Bate Borisov

Bayer Leverkusen x Metalist

Confira os cruzamentos das oitavas de final:

Benfica ou Stuttgart x Bate Borisov ou PSG

Besiktas ou Dynamo Kiev x Aris ou Manchester City

Rubin Kazan ou Twente x Young Boys ou Zenit

PAOK ou CKSA Moscou x Sevilla ou Porto

Lille ou PSV x Glasgow Rangers ou Sporting

Metalist ou Bayer Leverkusen x Napoli ou Villarreal

Anderlecht ou Ajax x Basel ou Spartak Moscou

Sparta Praga ou Liverpool x Lech Poznan ou Braga