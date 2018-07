Sevilla e Real Sociedad só empatam e se frustram no Campeonato Espanhol

O empate entre Sevilla e Real Sociedad por 1 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Sánchez Pizjuan, na cidade de Sevilha, em jogo válido pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol, frustrou os objetivos das duas equipes na disputa por vagas na Liga dos Campeões da Europa e na Liga Europa, respectivamente.

O Sevilla chegou aos 69 pontos e manteve o quarto lugar na liga, mas desperdiçou uma ótima chance de encostar novamente no Atlético de Madrid, rival por um lugar na principal competição europeia, que tem 71 e ocupa a terceira posição na tabela de classificação.

Já a Real Sociedad mantém a sétima posição, agora com 62 pontos, se igualando ao Athletic Bilbao (que ainda joga nesta rodada contra o Alavés, no domingo), mas abaixo nos critérios de desempate. No entanto, a equipe da cidade de San Sebastián fica um ponto atrás do Villarreal (63), quinto colocado, e terá que torcer contra os rivais para ter esperança de chegar à Liga Europa.

O Sevilla pressionou a Real Sociedad durante todo o primeiro tempo, mas encontrou uma defesa resistente. A primeira chance dos donos da casa ocorreu aos 18 minutos, quando Ben Yedder recebeu um belo passe de Escudero, chegou livre na frente do goleiro Rulli, mas chutou para fora. Aos 29, Escudero conseguiu um grande arremate da entrada da área, mas o goleiro fez ótima defesa.

O Sevilla abriu o placar somente aos 40 minutos com Sarabia. A jogada do gol começou com um lençol de Yedder sobre o defensor adversário. Ele passou para Sarabia, já dentro da área, que tocou por cima de Rulli: 1 a 0.

No segundo tempo, aos 16 minutos, a Real Sociedad empatou a partida com Carlos Vela, que aproveitou uma rebatida errada da zaga do Sevilla após cruzamento da esquerda para marcar. Aos 20 minutos, o mesmo atacante mexicano perdeu uma grande chance de virar a partida para os visitantes. Após nova falha dos zagueiros do Sevilla, o jogador demorou para finalizar e deu condições para o goleiro Rico se recuperar.

O meia brasileiro Paulo Henrique Ganso entrou aos 23 minutos no lugar de Franco Vázquez, mas não conseguiu criar uma grande jogada. A partida seguiu bastante equilibrada. Vela teve pelo menos outras três oportunidades para virar o marcador, mas desperdiçou todas. Aos 33, David Zurutuza, que havia recebido um cartão amarelo minutos antes, foi expulso devido à uma entrada em Vitolo.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol - a 37.ª e penúltima da temporada -, no próximo dia 14, o Sevilla terá pela frente o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Já a Real Sociedad vai jogar em casa contra o Málaga.