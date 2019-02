Sevilla é superado pelo Celta e fica mais distante dos líderes do Espanhol

Depois de atropelar o Levante por 5 a 0 na última rodada, o Sevilla foi superado por 1 a 0 pelo Celta, neste sábado, em Vigo, e ficou mais distante dos líderes do Campeonato Espanhol. O duelo foi válido pela 22.ª rodada do torneio.

Se descola um pouco dos líderes, já que fica com 36 pontos, a três do Real Madrid, terceiro colocado e que ainda entra em campo nesta rodada, e a 14 do líder Barcelona, o Sevilla, ao menos, não perde o quarto lugar, o último que dá vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O Celta, com o triunfo conquistado com um gol do turco Okay Yokuslu no segundo tempo, põe fim a uma série negativa de seis jogos sem vencer e, de quebra, deixa a zona de rebaixamento ao alcançar os 24 pontos e pular da 18.ª para a 14.ª colocação.

Mais cedo, a Real Sociedad levou a melhor no clássico basco diante do Athletic Bilbao ao vencer o duelo por 2 a 1, com dois belos gols. O espanhol Oyarzabal anotou o primeiro e o brasileiro Willian José marcou o segundo em uma linda conclusão da meia-lua, que morreu no ângulo esquerdo. Raul Garcia diminuiu para o time de Bilbao em rebote do pênalti que ele mesmo errou.

Com o resultado, a Real Sociedad se descolou do rival e foi para o oitavo lugar, com 30 pontos. O Athletic Bilbao parou nos 26 e ficou na 12.ª posição. A rodada segue neste domingo com mais quatro jogos, entre eles os dos times de Madri, Atlético e Real, segundo e terceiro colocados, respectivamente, e que enfrentam Betis e Alavés.