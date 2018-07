Sevilla e Valencia tropeçam no Campeonato Espanhol Sem chances de ficar com uma das vagas na próxima Liga dos Campeões, o Sevilla levou uma virada do Osasuna nesta quarta-feira, fora de casa. Após abrir 2 a 0, com gols de Negredo, o time visitante aceitou a reação dos anfitriões, que marcaram com Sola, duas vezes, e Lekic, nos acréscimos.