Sevilla e Valencia vencem e estão invictos no Espanhol

Sevilla e Valencia aproveitaram o fato de atuarem em casa e mantiveram o bom início no Campeonato Espanhol neste domingo. O Sevilla derrotou o Getafe por 2 a 0, enquanto o Valencia passou pelo Espanyol por 3 a 1. As vitórias levaram as duas equipes a sete pontos após três rodadas, somente dois atrás do líder Barcelona.

O Sevilla marcou o seu primeiro neste domingo no fim do primeiro tempo, aos 44 minutos. O juiz viu pênalti polêmico em cima de Krychowak, Bacca bateu firme, no canto direito, e marcou. Já no fim da etapa final, aos 42 minutos, saiu o segundo. Figueiras fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola passou por todo mundo e encontrou Vidal, que tocou para a rede.

Já o Valencia marcou o primeiro logo de cara, com sete minutos. Após rápido contra-ataque pela direita, Piatti tocou para a rede. O segundo saiu só no segundo tempo, aos 16 minutos, quando Parejo chutou com categoria da meia-lua. Mais sete minutos e Alcácer aproveitou sobra na área e driblou o goleiro para marcar. O Espanyol marcou seu gol de honra só nos acréscimos, de pênalti, com Sergio García.

Nos outros jogos do dia pelo Espanhol, destaque para o Elche, que foi a Madri e derrotou fora de casa o Rayo Vallecano por 3 a 2, chegando a quatro pontos. Também fora de casa, o Villarreal ficou no empate sem gols diante do Granada.