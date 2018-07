Sevilla empata e desperdiça chance de colar no grupo da Liga dos Campeões

Com o resultado, os visitantes foram a 63 pontos, dois a menos do que os rivais na luta por uma vaga na competição continental. O Granada é o penúltimo colocado, com 25 pontos, a três de deixar a zona de rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Diego Mainz, do Granada. Primeiro, ele abriu o marcador aos 16 minutos do primeiro tempo. Depois, jogou de vilão e marcou contra o patrimônio aos 24 minutos do segundo tempo. O Sevilla volta a jogar no próximo domingo contra o Rayo Vallecano. O Granada visita o Valencia no dia seguinte.

Em outro jogo deste domingo pelo Espanhol, o Villarreal ficou no empate sem gols com o lanterna Córdoba, em casa. Os anfitriões estão na sexta colocação, com 52 pontos enquanto os visitantes são os últimos, com apenas 20. Também neste domingo, o Rayo Vallecano venceu o Almería por 2 a 0 em seus domínios, com gols de Antonio Amaya aos 23 do primeiro tempo e Miku aos 45 da etapa final. O time da casa está em 10º, com 41 pontos, enquanto o Almería é o 17º, com 28.