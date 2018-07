Sevilla pega Shakhtar na semi da Liga Europa; Liverpool tem Villarreal

Assim como a Liga dos Campeões, a Liga Europa conheceu nesta sexta-feira - após sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça - os confrontos das semifinais da competição, a segunda de maior importância no continente. Atual bicampeão, o Sevilla terá pela frente o Shakhtar Donetsk. O Liverpool, depois de uma classificação histórica contra o Borussia Dortmund, jogará contra o Villarreal.

Os jogos de ida acontecerão no próximo dia 28. Em Lviv, na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk receberá o Sevilla e o Villarreal jogará contra o Liverpool, na Espanha. A rodada de volta será na semana seguinte, no dia 5 de maio - com jogos em Sevilha, na Espanha, e Liverpool, na Inglaterra. A decisão será no estádio St. Jakob-Park, na cidade suíça da Basileia, em 18 de maio (uma quarta-feira). O ganhador de Liverpool x Villarreal ocupará a posição simbólica de mandante na final.

O confronto entre Sevilla e Shakhtar Donetsk é um duelo entre campeões da competição. Além dos títulos nas duas últimas temporadas, o clube espanhol já levantou a taça em 2006 e 2007, quando a Liga Europa se chamava Copa da Uefa. O time ucraniano foi o vencedor em 2009, último ano antes da mudança para o atual nome do torneio.

Espanhóis e ucranianos já se cruzaram uma vez pela Liga Europa. Na temporada 2006/2007, em sua campanha pelo primeiro título, o Sevilla passou pelo Shakhtar Donetsk nas oitavas de final com uma vitória por 3 a 2, em casa, e empate por 2 a 2, na Ucrânia.

Já o Liverpool, que foi campeão da Copa da Uefa em três oportunidades (1973, 1976 e 2001), encara um time que nunca esteve na decisão da competição. Esta é a terceira vez que o Villarreal chega à semifinal - caiu em 2004, para o Valencia, e em 2011, para o Porto. O clube espanhol também foi semifinalista na Liga dos Campeões, mas perdeu para o Arsenal na temporada 2005/2006.