Sevilla supera Cádiz e diminui distância do Real Madrid para cinco pontos no Espanhol

O Sevilla está firme na briga pelo título do Campeonato Espanhol com o Real Madrid. Nesta segunda-feira, um dia após o líder perder do Getafe, o segundo colocado não desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para a ponta ao ganhar por 1 a 0 em visita ao Cádiz.

Com um jogo a menos em relação aos merengues, o Sevilla agora tem somente cinco pontos de desvantagem (46 a 41). Ganhando o jogo adiado, seriam somente dois atrás com o confronto direto marcado para o Ramón Sánchez Poizjuán.

Apesar do placar magro, o Sevilla dominou todo o confronto contra o ameaçado rival, penúltimo colocado do Espanhol com somente 14 pontos. Buscando o ataque desde o apito inicial, os visitantes esbarraram na forte retranca e amargaram o empate até o intervalo. No segundo tempo, porém, conseguiram marcar com Ocampos e não viram a vitória ameaçada em nenhum momento. Caprichassem e ganhariam com mais folga.

Em recuperação na competição, o Villarreal ganhou seu terceiro jogo seguido nesta segunda-feira. E de maneira imponente, goleando o lanterna Levante por 5 a 0, se mantendo na nona posição, mas ficando somente dois pontos de vaga na Liga Europa e a quatro da Liga dos Campeões.

Os gols do massacre no El Madrigal foram de Moreno (2), Dia, Paul Torres e Trigueros. Na próxima rodada, novamente em casa, o Villarreal recebe o Atlético de Madrid, que fecha o G4. No outro jogo desta segunda-feira, o Osasuna perdeu sob seus domínios para o Athletic de Bilbao, por 3 a 1, de virada.