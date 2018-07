Sevilla estraga festa do Manchester em Old Trafford

MANCHESTER - A vida sem Alex Ferguson se desenha muito mais difícil do que imaginava o Manchester United. Nesta sexta-feira, a equipe perdeu para o Sevilla, por 3 a 1, na partida que marcou a estreia de David Moyes em Old Trafford como treinador do time. Detalhe: o Sevilla havia jogado 24 horas em Montenegro.

A partida desta sexta também marcava o aniversário de 10 anos de Rio Ferdinand como jogador do Manchester United. Mas a festa do capitão da equipe foi estragada pelos espanhóis, que marcaram com Vitolo e Marin na primeira etapa, indo para o intervalo com 2 a 0.

Com um time já reserva por conta do desgaste causado pelo jogo da véspera na Liga Europa, o Sevilla levou um gol de Valencia, mas conseguiu fazer o terceiro já nos acréscimos, com Rabello. Segundo o site do Manchester, a boa notícia para o clube foi a promissora estreia da Adnan Januzaj, meia belga, de 18 anos, contratado na temporada passada.

O Manchester United começa oficialmente sua temporada domingo, quando enfrenta o Wigan, em Wembley, pela Supercopa da Inglaterra. Na pré-temporada, vem decepcionando. Perdeu para o Yokohama Marinos (Japão), empatou com Cerezo Osaka (Japão) e AIK (Suécia) e só ganhou de uma equipe de Hong Kong.

NAPOLI VENCE

Em outro amistoso nesta sexta-feira, o Napoli recebeu o Benfica em Estádio San Paolo, em Nápoles, e venceu por 2 a 1. Behrami abriu o placar de cabeça aos 6 minutos do primeiro tempo, Luisão empatou de pênalti, e o gol da vitória foi marcado pelo estreante Higuain, contratado junto ao Real Madrid. Rafael, ex-Santos, foi o goleiro do Napoli no segundo tempo do amistoso.