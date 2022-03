Sevilla fica no 0 a 0 com Alavés e perde chance de encostar no Real Madrid

O Sevilla perdeu grande oportunidade de se aproximar do Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol ao ficar no empate sem gols diante do Alavés, no início da noite desta sexta-feira, no estádio Mendizorroza, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar do tropeço, o Sevilla chegou a 11 jogos sem derrota na competição, a última diante do próprio Real Madrid. No entanto, o empate fez com que ficasse apenas na segunda colocação, com 55 pontos. A equipe merengue tem 60 e pode abrir oito na liderança do Espanhol ao final da rodada.

Leia Também Sevilla perde para Dínamo Zagreb, mas avança na Liga Europa e continua luta pelo sétimo título

O Alavés, por outro lado, chegou aos 22 pontos, mas não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Já são três jogos sem vencer. Fora do descenso está o Granada, com 25.

Alavés e Sevilla fizeram um jogo equilibrado. O time visitante teve a posse de bola, chegando a 66%, mas não conseguiu ser muito superior em relação ao adversário. As tentativas de gol foram semelhantes, assim como as finalizações.

Apesar da leve superioridade, o Sevilla encontrou certa dificuldade na criação. Youssef En Nesyri chegou a marcar, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance. O Alavés respondeu com Luis Rioja, que recebeu dentro da área e encheu o pé para grande defesa do goleiro Bono.

O duelo continuou equilibrado e foi ganhar em emoção no segundo tempo. Lucas Ocampos desperdiçou uma chance incrível. Ele recebeu na pequena área, mas errou o alvo. O Alavés chegou a pressionar como resposta, mas não conseguiu concluir a gol.

Nos minutos finais, o Sevilla foi com tudo para cima, pois precisava vencer para se aproximar do líder Real Madrid. El Haddadi teve a última oportunidade de marcar, mas Fernando Pacheco se antecipou para afastar o perigo e decretar o empate.

Neste sábado, o Real Madrid entrará em campo podendo disparar ainda mais na primeira posição no duelo contra o Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.