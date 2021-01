Sevilla fica no empate em clássico contra o Betis e perde lugar no G-4 do Espanhol

O Sevilla começou o ano de 2021 já tendo pela frente o clássico local contra o Betis, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um jogo equilibrado, os rivais empataram por 1 a 1, mas o resultado não foi bom para os visitantes. O Sevilla saiu do G-4 e pode perder mais posições até o final desta rodada.

Agora com 27 pontos, o Sevilla perdeu a quarta posição na tabela de classificação para o Villarreal, que também neste sábado derrotou em casa o Levante por 2 a 1 - gols de Fer Nino e Gerard Moreno - e subiu para 29. E neste domingo pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que está em sexto lugar com 25 pontos e joga como visitante contra o Huesca.

O resultado não foi bom para o Sevilla, mas poderia ter sido pior. O Betis não aproveitou um segundo pênalti, já no segundo tempo com o placar em 1 a 1, e foi muito superior em campo, tanto que conseguiu 16 finalizações contra seis do rival.

No primeiro tempo, esse domínio do Betis foi amplo, com oito finalizações contra apenas uma do Sevilla. Depois do intervalo, o técnico Julen Lopetegui fez duas mudanças, substituindo Torres e De Jong por En-Nesryri e Rakitic, e o time visitante melhorou. Logo aos dois minutos abriu o placar. En-Nesryri cruzou e encontro Suso na segunda trave para o atacante completar para o gol.

O Betis empatou pouco tempo depois. Cruzamento rasteiro de Ruibal para a grande área e o zagueiro brasileiro Diego Carlos derrubou Loren Morón. Coube ao meia Sergio Canales converter a cobrança de pênalti. E poderia ter virado em uma nova penalidade máxima, mas que foi desperdiçada por pelo meia francês Fekir. O goleiro Bono defendeu.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla terá pela frente no sábado que vem a Real Sociedad, em Sevilha. Já o Betis, em nono lugar com 20 pontos, vai enfrentar o Huesca no próximo dia 11, uma segunda-feira, como visitante.