Sevilla ganha clássico com o Betis e se aproxima da ponta no Espanhol

O Sevilla levou a melhor no clássico da cidade e venceu o Betis nesta terça-feira por 1 a 0, no dia de abertura da quinta rodada do Campeonato Espanhol. O resultado ampliou para sete jogos a invencibilidade da equipe sobre o maior rival e a fez subir para a segunda colocação provisória na tabela da competição.

A vitória levou o Sevilla a 11 pontos após cinco partidas, agora somente atrás do Real Madrid, que, assim como a maioria das equipes da competição, ainda joga na rodada. Por outro lado, o Betis estacionou nos cinco pontos e é somente o 13.º colocado. Na sexta, o Betis recebe o Málaga. No dia seguinte, é a vez do Sevilla visitar o Athletic Bilbao.

O resultado também reabilitou o Sevilla, que vinha de um decepcionante empate contra o Eibar no fim de semana, quando chegou a ficar com dois jogadores a mais. Por conta desta atuação, o técnico Jorge Sampaoli realizou mudanças na equipe e tirou cinco titulares, incluindo Paulo Henrique Ganso. O francês Samir Nasri ganhou uma das vagas.

Apesar do favoritismo do Sevilla, que não perde para o rival desde 2013, o primeiro tempo foi bastante nervoso. Os donos da casa até foram superiores e perderam boas chances com Vietto e Vitolo, mas o Betis segurou a igualdade.

Na etapa final, no entanto, o Sevilla marcou logo aos cinco minutos. Nasri cobrou falta da esquerda e o argentino Mercado cabeceou para a rede. O Betis respondeu aos nove e marcou com Alex Alegría, mas a arbitragem viu impedimento polêmico e anulou. Nos últimos minutos, os visitantes tentaram pressionar, mas esbarraram na boa marcação do adversário.

Na outra partida desta terça-feira pelo Espanhol, o Málaga chegou à primeira vitória na competição ao fazer 2 a 1 sobre o Eibar de virada, em casa, com gols de Sandro Ramirez e En-Nesyri. Nano marcou para os visitantes. O resultado levou o Málaga a cinco pontos, na 12.ª colocação, enquanto o Eibar tem sete e é o sétimo.