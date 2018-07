Sevilla ganha do Elche e mantém perseguição ao líder Barcelona

O Sevilla retomou, neste domingo, a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, venceu o Elche, por 2 a 0, e ultrapassou Real e Atlético de Madrid, entre outros. À frente da equipe do técnico Unai Emery, atual campeã da Liga Europa, só está atrás do todo poderoso Barcelona de Messi e Neymar.

O colombiano Bacca e o francês Gameiro, ambos com passagens pelas suas respectivas seleções nacionais, marcaram os gols do Sevilla em Elche. Com o resultado, o Sevilla foi a 19 pontos, contra 22 do Barcelona e 18 do Real Madrid. O Valencia, com 17, completa o G4 do Espanhol.

Também neste domingo, o Villarreal venceu o Almería por 2 a 0, com dois gols do nigeriano Uche. A equipe amarela subiu para o sexto lugar, com 14 pontos, enquanto o Almería ocupa posição intermediária na tabela, com nove. O Elche, com cinco, está na zona de rebaixamento.