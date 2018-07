Sevilla ganha fora e continua perto dos líderes do Espanhol

O Sevilla se manteve na cola dos líderes do Campeonato Espanhol neste domingo, ao derrotar o Rayo Vallecano por 1 a 0, jogando fora de casa. O colombiano Carlos Bacca foi o autor do único gol da partida, válida pela 14.ª rodada.

Com o triunfo, o Sevilla segue na quarta colocação, agora com 29 pontos, apenas dois atrás do Barcelona - o time catalão ainda entrará em campo neste domingo. O Atlético de Madrid ocupa a provisória vice-liderança, com 32, enquanto o Real segue na ponta, com 36.

A partida que abriu o domingo no Espanhol foi decidida logo aos 8 minutos. Após longo lançamento, Bacca se antecipou ao goleiro e fez leve desvio de cabeça. Em seguida, só escorou com os pés para as redes, diante do gol aberto.

Bacca chegou ao seu 10.º gol na competição, alcançando Lionel Messi na lista de artilheiros. Agora os dois dividem a terceira colocação. Neymar é o segundo, com 11, e Cristiano Ronaldo segue disparado na liderança, com incríveis 23 gols em 14 partidas neste Espanhol.