Sevilla ganha fora e vence a primeira no Campeonato Espanhol

O Sevilla conquistou neste sábado a sua primeira vitória no Campeonato Espanhol. Após só empatar na sua primeira partida, o time derrotou o Espanyol por 2 a 1, fora de casa, em Barcelona, em partida válida pela segunda rodada.

O triunfo levou o Sevilla aos quatro pontos, com a mesma pontuação de Valencia, Celta de Vigo e Atlético de Madrid, que ocupam as primeiras posições do Campeonato Espanhol, mas podem ser ultrapassados por Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Granada, times que venceram seus primeiros jogos e ainda não entraram em campo na segunda rodada. Já o Espanyol soma apenas um ponto.

Neste sábado, o colombiano Carlos Bacca abriu o placar para o Sevilla aos 34 minutos do primeiro tempo. O time visitante ampliou a sua vantagem aos 12 minutos da etapa final com o gol marcado por Vicente Iborra. O uruguaio Christian Stuani diminuiu aos 16 minutos para o Espanyol, mas não evitou a vitória do Sevilla.