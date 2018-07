Sevilla ganha no encerramento da rodada do Espanhol O Sevilla encostou na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta segunda-feira, no encerramento da 14ª rodada do Campeonato Espanhol, o time de Sevilha recebeu o Getafe e venceu por 3 a 0, pulando para a quinta colocação com 24 pontos - a liderança é do Real Madrid, que soma 37 pontos.