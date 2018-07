Sevilla goleia Betis em clássico; Atlético também vence

O Sevilla foi impiedoso no clássico local contra o Betis, neste domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo em pior fase, o time alvirrubro aproveitou que jogava em casa, no Ramón Sánchez Pizjuán, e goleou o seu maior rival por 5 a 1, graças a dois gols de Reyes e de Fazio e um de Rakitic, já nos acréscimos.

Foram necessários apenas 13 segundos para que o placar fosse aberto. O lateral-direito Nelson perdeu a bola na defesa, logo após a saída de bola do Betis, Adrián ficou com ela e tocou para Reyes marcar. O Betis tentava se recuperar quando Rakitic bateu falta e o zagueiro Fazio marcou de cabeça, aos 5 minutos, ampliando a vantagem do Sevilla.

Só o time da casa jogava e o terceiro começou com o ex-palmeirense Cicinho, que cruzou da direita. Negredo cabeceou e Reyes marcou aproveitando outra bobeira de Nelson. Reyes também participou do quarto gol, dando a assistência para Fazio e levando o Sevilla para o intervalo com uma vantagem de 4 a 0.

Na segunda etapa, apesar da expulsão de Pérez, o Betis conseguiu reagir e descontar com Rubén Castro, mas Rakitic fez o quinto aos 46 do segundo tempo e fechou a contagem. Com a derrota, o time alviverde fica no sexto lugar, com 19 pontos, e perde a chance de entrar no G4, zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Sevilla foi a 18 pontos, logo atrás.

ATLÉTICO DE MADRID VENCE Mais cedo, o Atlético de Madrid visitou o Granada e venceu por 1 a 0. No lance do gol, Koke cruzou da direita e o turco Arda Turan apareceu livre no segundo pau para marcar, aos 16 minutos da segunda etapa. O colombiano Falcão Garcia passou em branco pelo quarto jogo seguido depois de uma série de 11 partidas marcando sempre.

O resultado manteve o Atlético de Madrid na perseguição ao Barcelona, com 31 pontos, apenas três a menos que o líder do Espanhol e cinco à frente do rival Real Madrid. Na outra ponta da tabela, o Granada é o 17.º, com 11 pontos.

Logo atrás estão Mallorca (12 pontos) e Celta (11), que empataram em 1 a 1 neste domingo em Vigo. Já o Getafe recebeu o Valladolid em Madrid e venceu por 2 a 1, de virada, e chegou a 16 pontos, um a mais que o rival.