Sevilla goleia e fica perto dos líderes do Campeonato Espanhol

O Sevilla deu um passo importante na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Neste domingo, a equipe recebeu o Granada, se impôs e conseguiu uma bela goleada por 5 a 1. O resultado, válido pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol, colocou o time na zona de classificação para o torneio europeu.

A vitória levou o Sevilla a 26 pontos, ultrapassando o Valencia, que ainda enfrenta o Barcelona neste domingo. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe da Andaluzia duelará com o Rayo Vallecano em Madri. Já o Granada, 16.º colocado com 11 pontos, volta a campo para pegar justamente o Valencia também no domingo, mas em casa.

Apesar do resultado, o primeiro tempo deste domingo foi equilibrado. O Sevilla abriu o placar aos 24 minutos, com o colombiano Carlos Bacca, em lance no qual o Granada reclamou bastante de falta no goleiro. O empate saiu aos 42, com pênalti cobrado por El Arabi que Beto quase pegou.

Mas no segundo tempo, o Sevilla deslanchou. Aos 20 minutos, Banega aproveitou confusão na área para marcar. Aos 33, Bacca aproveitou cruzamento de Reyes, dominou e bateu para ampliar. Ainda houve tempo para que Mbia, de cabeça, fizesse o quarto, e Gameiro, após boa jogada pela direita, selasse a goleada.