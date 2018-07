Sevilla goleia em clássico local e avança às quartas de final da Copa do Rei Em um clássico entre os dois clubes da mesma cidade, o que poderia ser previsto era um equilíbrio de forças. Mas não foi isso o que aconteceu no duelo entre Sevilla e Betis, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Nesta terça-feira, no jogo da volta em Sevilha, um massacre do Sevilla, que goleou por 4 a 0 - gols de Jose Antonio Reyes, Adil Rami, Kevin Gameiro e Gael Kakuta -, no seu estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e definiu o placar agregado em 6 a 0.