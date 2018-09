Sevilla goleia Levante por 6 a 2 e salta na classificação do Campeonato Espanhol

De forma espetacular, o Sevilla obteve uma goleada por 6 a 2 sobre o Levante, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A vantagem ao final do primeiro tempo já era de 4 a 1 para a equipe visitante. Destaque para o atacante francês Ben Yedder, autor de três gols.

O começo da partida foi equilibrado. Ben Yedder abriu o placar para o Sevilla, aos 11 minutos, mas o Levante buscou o empate com Roger Martí, dois minutos depois. Carriço fez 2 a 1, aos 20, e o Levante teve a chance de empatar, aos 25, mas Vlacik defendeu a cobrança de pênalti de Morales.

A partida daí, só deu Sevilla, que ampliou o placar com mais dois gols de Ben Yedder. Um aos 35 e outro aos 45 minutos da primeira etapa.

O Sevilla não se acomodou com a grande vantagem e fez mais dois gols no início do segundo tempo. André Silva marcou aos 3 e Sarabia, aos 13.

O Levante, que jamais havia tomado seis gols em casa, só conseguiu diminuir o prejuízo no último minuto com um gol de Moses Simon.

O resultado foi muito importante para o Sevilla, que pulou da 14ª para a sexta colocação, com sete pontos ganhos. Mas o time poderá perder posições neste domingo com a sequência da rodada, pois tem a mesma pontuação de Espanyol, Real Sociedad, Getafe, Girona e Eibar. O Levante permanece com quatro pontos e está 15ª posição.