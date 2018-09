Sevilla goleia na estreia na Liga Europa e Olympique perde em casa

Maior vencedor da Liga Europa, com cinco conquistas, o Sevilla estreou na segunda maior competição do continente com uma goleada por 5 a 1 sobre o Standard Liège, em casa, pelo Grupo J, nesta quinta-feira.

Com a presença do ex-corintiano Guilherme Arana como titular, o time espanhol não teve problemas para obter a vitória. Logo aos oito minutos, Banega abriu o placar. A equipe belga tentou reagir e empatou com Djenepo, aos 39. Mas dois minutos depois, Vazquez colocou a equipe espanhola novamente em vantagem no placar. O segundo tempo foi todo do Sevilla, que marcou duas vezes com Yedder e outra com Banega, em cobrança de pênalti.

No outro jogo do grupo, o russo Krasnodar derrotou a equipe turca do Akhisarspor. O único gol da partida foi marcado por Viktor Claesson, aos 26 minutos do primeiro tempo. Os times voltam a atuar pela competição em 4 de outubro. A segunda rodada terá Krasnodar x Sevilla e Standard Liège x Akhisarspor.

GRUPO H -

Atuando em casa, o Olympique de Marselha foi surpreendido pelo Eintracht Frankfurt, que venceu por 2 a 1, de virada, no Grupo H. O atual vice-campeão da Liga Europa começou na frente com o gol de Lucas Campos, logo aos três minutos de partida. Mas os alemães foram buscar a vitória na segunda etapa. Lucas Toro empatou aos sete minutos e Luka Jovic garantiu a vitória do time alemão, aos 44 minutos.

Em Roma, com gols de Luis Alberto e Ciro Immobille, de pênalti, a Lazio bateu o Apollon Limassol, de Chipre, por 2 a 1. No dia 4, pela segunda rodada, o Olympique visita o Apollon Limassol, enquanto o Eintracht Frankfurt recebe a Lazio

GRUPO G -

O Rangers, do técnico Steven Gerrard, conseguiu um ponto importante na Espanha, ao empatar, por 2 a 2, com o Villarreal. Carlos Bacca e Gerard Moreno fizeram os gols do time espanhol, enquanto Scott Arfirld e Kyle Lafferty marcaram para os escoceses. O Villarreal pressionou, teve 12 finalizações, contra apenas duas dos Rangers, mas não conseguiu a esperada vitória.

Na Áustria, o Rapid Viena largou na liderança do grupo, ao vencer o Spartak Moscou, por 2 a 0. Artem Timofeev (contra) e Thomas Murg fizeram os gols. Spartak Moscou x Villarreal e Rangers x Rapid Viena são os duelos marcados para a segunda rodada do Grupo, dia 4.