Sevilla goleia o Celta e fica perto da decisão da Copa do Rei

A Copa do Rei viveu apenas a primeira perna de suas semifinais, mas é seguro dizer que a decisão do torneio está praticamente definida. Depois de o Barcelona golear o Valencia por 7 a 0 na última quarta-feira, nesta quinta foi a vez do Sevilla colocar um pé na final ao despachar o Celta de Vigo por 4 a 0 no jogo de ida, em casa.

As equipes ainda precisam jogar a volta, na quarta-feira da semana que vem, mas a tendência é que Barcelona e Sevilla confirmem mesmo a classificação. O Celta precisaria vencer por cinco gols de vantagem para ir à final, enquanto a situação do Valencia é ainda pior e o time precisa triunfar por oito gols de frente.

Quem acompanhou o início do confronto desta quinta não esperaria a goleada do Sevilla. Os primeiros 45 minutos foram bastante complicados para o time da casa, que chegou a perder um pênalti. Aos 27 minutos, Gameiro bateu no canto esquerdo do goleiro Blanco, que voou para fazer bela defesa.

A tranquilidade só veio aos 44 minutos, quando o zagueiro Rami aproveitou escanteio da direita e subiu bem para cabecear para o fundo da rede. No segundo tempo, o Sevilla passou a explorar os contra-ataques e matou o jogo assim. Aos 14 minutos, Gameiro foi lançado nas costas da defesa e saiu sozinho para ampliar.

Parecia repetição, mas apenas dois minutos depois Gameiro fez o terceiro após outro lançamento, desta vez pela direita, que o deixou de frente para o goleiro. Aos 41, em novo contra-ataque, a defesa falhou, Krohn-Dehli avançou sozinho e teve calma para deslocar Blanco e selar a goleada.