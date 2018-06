Sevilla leva empate nos acréscimos e tropeça diante do Getafe em casa

A boa fase do Sevilla no início de ano foi interrompida neste domingo. A equipe recebeu o Getafe pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, saiu em vantagem, mas não segurou o resultado e sofreu o empate já nos acréscimos do segundo tempo. No fim, teve que se contentar com o 1 a 1.

O resultado surpreendeu, até porque o Sevilla vinha de três vitórias consecutivas, sendo que duas delas eliminaram o Atlético de Madrid da Copa do Rei. Como tem feito desde que chegou ao clube, o técnico Vincenzo Montella sequer levou Paulo Henrique Ganso para a partida. Guilherme Arana também ficou fora até do banco de reservas.

Com o empate, o Sevilla chegou a 33 pontos, na sexta colocação da tabela. Na próxima quarta-feira, a equipe inicia o duelo de semifinal da Copa do Rei diante do Leganés. Já o Getafe foi a 28 pontos, em nono, e volta a campo no próximo domingo, quando recebe justamente o Leganés, pelo Espanhol.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o Sevilla abriu o placar neste domingo aos 26 minutos da etapa final. Pablo Sarabia recebeu ótimo passe pela direita e cruzou no meio da área, onde Luis Muriel desviou. Mas o empate veio nos acréscimos, em falha do goleiro Sergio Rico. Ele saiu mal do gol para afastar cruzamento e entregou nos pés de Angel Rodríguez, que completou.