Sevilla negocia Diego Capel com o Sporting

Capel assumiu a condição de titular do Sevilla na temporada 2007/2008, mas perdeu espaço no último campeonato para Jesus Navas e Diego Perotti. "Capel era um jogador importante do Sevilla, mas um acordo foi alcançado", afirmou o treinador Marcelino García Toral.

O técnico revelou que o clube está interessado em contratar Giovani dos Santos. Mas o Sevilla terá a concorrência do Valencia e da Udinese para se reforçar com o meia-atacante mexicano do Tottenham. Giovanni dos Santos, que teve bom desempenho no Racing Santander na última temporada, só disputou 10 partidas pelo clube inglês desde a sua chegada do Barcelona em 2008.