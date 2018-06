Sevilla para em De Gea e Manchester United segura empate sem gols

O Sevilla foi superior ao Manchester United e merecia até ter saído de campo com uma vitória nesta quarta-feira, em casa, no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas o time espanhol nem seus torcedores contavam com uma atuação inspiradíssima do compatriota De Gea. Ele fechou o gol da equipe inglesa e assegurou o empate sem gols.

+ TEMPO REAL - Sevilla 0 x 0 Manchester United

De Gea fez ao menos dois milagres, quase em sequência, no final do primeiro tempo. Ele mandou para escanteio um cabeceio de N'Zonzi. E, logo depois, Muriel apareceu livre quase na pequena área, cabeceou no canto e o goleiro salvou com a mão direita.

Quando o árbitro encerrou a etapa inicial, alguns jogadores do Sevilla foram cumprimentar De Gea pelas defesas. Enquanto isso, sua equipe não criou praticamente nada. Pogba, a principal estrela do Manchester United, começou no banco de reservas, dando indícios de que há algo de errado no time.

No entanto, o técnico José Mourinho precisou engolir o meio-campista francês, pois Ander Herrera se lesionou no primeiro tempo. Mesmo com Pogba em campo, o Manchester United foi presa fácil do Sevilla.

No segundo tempo, o Sevilla seguiu pressionando, mas o Manchester United organizou ao menos sua defesa e De Gea teve menos trabalho. O time inglês quase surpreendeu nos minutos finais. Em uma rápido contra-ataque, Rashford chutou com perigo e o goleiro Sergio Rico apenas torceu para bola ir para fora.

As equipes agora voltam a se enfrentar no dia 13 de março. Qualquer empate com gols garante o Sevilla na próxima fase. Se o placar se repetir, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Manchester United volta a campo para o clássico contra o Chelsea, no próximo domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, o Sevilla receberá o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.