Sevilla passa pelo Málaga e mantém perseguição aos líderes

O Sevilla segue no encalço dos primeiros colocados do Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe chegou à sexta partida de invencibilidade na competição, sendo cinco vitórias, ao derrotar o Málaga por 2 a 0, em casa, pela 19.ª rodada. Carlos Bacca e Denis Suárez marcaram os gols que garantiram o triunfo.

O resultado levou o Sevilla a 39 pontos, na quarta colocação, a dois do Atlético de Madrid, mas ainda com um jogo a menos. A equipe hoje estaria classificada para a Liga dos Campeões e tentará manter o embalo diante do Valencia, em confronto direto que acontecerá domingo que vem, na casa do adversário. O Málaga, sétimo lugar com 31 pontos, pega também no domingo o Athletic Bilbao, fora de casa.

Em outro jogo realizado neste domingo pelo Espanhol, o Elche aproveitou a expulsão de Navarro logo com sete minutos e derrotou o Levante por 1 a 0, em casa, com gol de Jonathas, aos 12. Fajr ainda perdeu um pênalti para os mandantes. Na etapa final, foi a vez de Ruben García desperdiçar penalidade para os visitantes.

O resultado tirou o Elche da zona do rebaixamento, deixando-o na 16.ª posição, com 17 pontos. No sábado que vem, o desafio será difícil: o Barcelona, em casa. Já o Levante é o penúltimo do colocado da tabela, com 16 pontos. No sábado, pegará o Villarreal na casa do adversário.