Sevilla passa pelo Valencia e rouba a vice-liderança do Barcelona no Espanhol

O Sevilla derrotou o Valencia por 2 a 1 neste sábado, em casa, e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Espanhol. O time anfitrião foi a 27 pontos, com um de vantagem sobre o Barcelona, que entra em campo neste domingo para enfrentar a Real Sociedad, fora de casa. O Real Madrid lidera a competição com 33 pontos. O Valencia é o 16.º, com 11 pontos.

Depois de um primeiro tempo sem ninguém balançar as redes, o Sevilla começou melhor a etapa final e conseguiu abrir o marcador. Sem a presença do meia brasileiro Paulo Henrique Ganso, que permaneceu os 90 minutos no banco de reservas, a equipe da casa chegou ao primeiro gol aos sete minutos. Vitolo cruzou da direita, a bola desviou em Garay e enganou o goleiro brasileiro Diego Alves: 1 a 0.

O Valencia reagiu e deixou tudo igual aos 20 minutos. Munir recebeu lançamento e bateu cruzado na saída do goleiro Sérgio Rico. Os anfitriões voltaram a pressionar e conseguiram a vitória aos 29. Nico Pareja chutou rasteiro, a bola bateu na trave e entrou.

Sevilla e Valencia agora voltam as atenções para a Copa do Rei. Nesta quarta-feira, a equipe de Paulo Henrique Ganso visitará o Formentera, enquanto que o time do goleiro Diego Alves jogará contra o Leganés. Pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla enfrentará o Granada, fora de casa, no próximo sábado. Um dia depois, o Valencia receberá o Málaga.

Em outro duelo deste sábado, o Espanyol não tomou conhecimento do Leganés e venceu por 3 a 0, em casa. Piatti, com dois gols, foi o destaque da partida. Gerard Moreno fez o outro. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a 10.ª colocação com 18 pontos, enquanto que os visitantes estão em 15.º, com 13.