Sevilla perde do Gijón, lanterna do Espanhol, por 2 a 0

Com o resultado, o Sevilla ficou na sétima posição, com 11 pontos, seis a menos que o líder Real Madrid. O Gijón, por sua vez, agora é o antepenúltimo colocado, com cinco pontos.

Mesmo contando com os brasileiros Renato e Luís Fabiano no time titular, o Sevilla não conseguiu superar os anfitriões, que marcaram com Sangoy, logo aos seis minutos de jogo, e com Castro, aos cinco da etapa final.

Outro time que segue decepcionando é o La Coruña, que não saiu de um empate sem gols, em casa, com o Osasuna. Assim, ficou no penúltimo lugar, com quatro pontos, dois a mais que seu adversário.

Nos outros jogos deste domingo, o Espanyol bateu o Mallorca por 1 a 0, o Levante bateu a Real Sociedad por 2 a 1, o Racing Santander fez 1 a 0 no Almeria, e o Athletic Bilbao derrotou o Zaragoza por 2 a 1.

A sétima rodada será completada nesta segunda-feira, com o confronto entre Hércules e Villarreal, que pode reassumir a liderança se vencer.