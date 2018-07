Sevilla perde do Levante e coloca em risco vaga na Liga Europa

Em péssima fase na temporada, o Sevilla acumulou mais uma derrota nesta sexta-feira e já vê a vaga na próxima Liga Europa em risco. Fora de casa, a equipe chegou à nona partida consecutiva sem vencer ao cair por 2 a 1 para o Levante, pelo Campeonato Espanhol, ampliando a pressão sobre o técnico Vincenzo Montella.

O Sevilla parou nos 48 pontos, na sétima colocação e fechando a zona de classificação para a Liga Europa. Para piorar, o Getafe tem a mesma pontuação e só está atrás por causa dos critérios de desempate. Para o Levante, a vitória significou o afastamento definitivo da zona de rebaixamento, já que o time chegou a 40 pontos, em 16.º lugar.

A última vitória do Sevilla aconteceu ainda na Liga dos Campeões, nas oitavas de final, quando o time venceu o Manchester United por 2 a 1 e avançou. De lá para cá, entre o torneio europeu, a Copa do Rei e o Espanhol, são cinco derrotas e quatro empates.

A situação que já era ruim começou a ficar pior aos 10 minutos. Coke deu ótimo passe para Morales, que fez a finta e se atrapalhou na hora de bater. Mas a sobra ficou com Roger Martí, que marcou. Cinco minutos depois, no entanto, saiu o empate. Carlos Fernández recebeu de Banega na meia-lua e girou batendo com estilo, no ângulo direito de Olazabal

O duelo seguiu equilibrado no segundo tempo, mas a péssima fase do Sevilla faria a diferença e o Levante aproveitaria. Aos 28 minutos, Campana tocou pela esquerda, a defesa adversária cochilou e José Luis Morales aproveitou a saída atrapalhada de Soria para tocar por baixo e definir o placar.

Em busca da recuperação e da manutenção da vaga na Liga Europa, o Sevilla volta a campo na sexta que vem para receber a Real Sociedad. Já o Levante visita o Leganés na segunda-feira seguinte, dia 7 de maio.