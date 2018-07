Sevilla perde, e vaga na Liga Europa fica mais difícil

A derrota dá a Athletic Bilbao, Atlético de Madri e Espanyol uma chance de ultrapassar a equipe da Andaluzia, que tem 46 pontos em 32 partidas. Os três times jogam no domingo.

O Athletic, que tem 45 pontos, enfrentará o Osasuna, enquanto o Espanyol, com 44, recebe o Atlético, que também possui 45 pontos.

Miku, do Getafe, fez o único gol da partida aos 31 minutos do segundo tempo, no estádio do Coliseu, localizado nos subúrbios de Madri. Ele marcou após a defesa do Sevilla ter falhado em cortar um passe alto para o atacante venezuelano.

Com apenas nove pontos separando o nono do 19o colocado do Campeonato Espanhol, o Getafe subiu para o 12o lugar, com 37 pontos, mas pode cair após a rodada de domingo.

O brasileiro Julio Baptista, do Málaga, fez dois gols em seu retorno de lesão e ajudou o time a obter uma vitória por 3 x 0, em casa, sobre o Mallorca. Com o triunfo, o time saiu da zona do rebaixamento e está em 17o.

A rodada é marcada pelo primeiro de quatro jogos decisivos entre os rivais Barcelona e Real Madrid. O Barça tem uma vantagem de oito pontos e ficará muito perto do terceiro título seguido se vencer os rivais. As equipes também se enfrentarão na quarta-feira, na final da Copa do Rei, e nas semifinais da Liga dos Campeões, em 27 de abril e 3 de maio.

O Valencia, terceiro colocado e que tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Villarreal, joga contra o Almería também neste sábado.

(Por Iain Rogers)