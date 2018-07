Sevilla perde em casa e se complica na Liga Europa

Com a derrota no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla agora precisa reverter o resultado em Portugal se quiser avançar às oitavas. Se vencer apenas por 1 a 0, é eliminado. Precisa fazer dois gols ou mais de saldo ou vencer por um de diferença desde que marque pelo menos três gols.

Especulado como reforço do Corinthians, Luis Fabiano começou como titular, apareceu pouco e foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo, dando lugar a Negredo. Quando deixou o campo, o jogo já estava 1 a 1. Rolando abrira o placar aos 13 da etapa final e Kanouté empatara sete minutos depois.

O jogo acabou decidido em uma falha da zaga do Sevilla, que saiu jogando errado e permitiu que a bola sobrasse para Guarín, que bateu para o gol vazio.

Outro time que decepciona sua torcida é o Liverpool. Mal no Inglês, o time do brasileiro Lucas ficou apenas no empate sem gols com o Sparta Praga, na República Tcheca. Também precisa vencer em casa para avançar.

Com um gol do brasileiro Túlio de Melo, o Lille empatou em 2 a 2 com o PSV, na França. Gueye tirou o zero do placar para o time da casa. Túlio ampliou. No segundo tempo, com dois gols em sequência, a sete e a seis minutos do fim do jogo, Bouma e Toivonen deixaram tudo igual.

Ainda nesta quinta-feira, o Rangers empatou em casa em 1 a 1 com o Sporting e o PAO perdeu na Grécia para o CSKA Moscou por 1 a 0 (Vagner Love não jogou e o time russo teve só cinco reservas no banco) . A festa em Moscou foi completa porque o Spartak também venceu, fazendo 3 a 2 no Basel, na Suiça.

O Young Boys vingou a Suiça e venceu o russo Zenit por 2 a 1.