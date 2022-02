Sevilla perde para Dínamo Zagreb, mas avança na Liga Europa e continua luta pelo sétimo título

Os quatro primeiros classificados da segunda fase da Liga Europa estão definidos. Especialista no torneio, o Sevilla eliminou o Dínamo Zagreb, mesmo com derrota por 1 a 0 nesta quinta, e segue vivo em busca do seu sétimo título. O RB Leipzig derrotou a Real Sociedad fora de casa e também se classificou. Já a Atalanta voltou a vencer o Olympiacos (3 a 0) e segue adiante sem sustos. O Porto foi até a Itália e ficou no 2 a 2 com a Lazio, placar que manda os portugueses para as oitavas de final, após a vitória por 2 a 1 na ida.

Os classificados da segunda fase se juntam aos oito primeiros colocados da fase de grupos para a disputa das oitavas de final. O sorteio dos jogos acontecerá já nesta sexta-feira. Os cabeças de chave na primeira fase foram: Estrela Vermelha, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayern Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moscou e West Ham.

Leia Também Idolatria por Maradona esquenta duelo entre Napoli e Barcelona pela Liga Europa

Seis vezes campeão da Liga Europa, o Sevilla abriu uma boa vantagem com o 3 a 1 na partida de ida contra o Dínamo Zagreb, mas correu riscos jogando na Croácia nesta quinta. Oršic voltou a marcar e fez 1 a 0 para o Dínamo Zagreb aos 19 minutos do segundo tempo, mas o Sevilla segurou a vantagem construída na ida. O agregado terminou 3 a 2 para os espanhóis, que seguem adiante.

Jogando na casa da Real Sociedad, no estádio Anoeta, o RB Leipzig abriu o placar aos 38 minutos. André Silva cobrou pênalti, o goleiro Ryan espalmou e o zagueiro Will Orbán pegou o rebote para marcar. O gol do atacante português sairia no segundo tempo, aos 13 minutos. André recebeu na entrada da área e soltou um chutaço no ângulo, fazendo 2 a 0 para o time alemão.

Relembrando a movimentação do jogo de ida, que terminou empatado por 2 a 2, a Real Sociedad descontou por 2 a 1 aos 19 minutos. Após cobrança de falta e disputa pelo alto, a bola sobrou para Zubimendi, que dominou e finalizou para recolocar o time basco no jogo. O gol foi validado após revisão do VAR. A Real Sociedad não aproveitou suas chances de empatar o placar agregado e o Leipzig teve mais um pênalti a seu favor ao fim do jogo. Forsberg cobrou no cantinho, fez 3 a 1 e garantiu a classificação alemã.

No que mais parecia uma reprise do jogo de ida, o Porto visitou a Lazio em Roma e saiu atrás do placar, mas buscou a virada por 2 a 1 para avançar na competição. Immobile marcou para os italianos e Taremi, de pênalti, e Uribe viraram o confronto. Já nos acréscimos do segundo tempo, a Lazio empatou por 2 a 2 com Cataldi, mas não houve tempo para buscar o terceiro gol.

Por fim, a Atalanta não tomou conhecimento do Olympiacos, mesmo jogando na Grécia, e venceu por 3 a 0. O time italiano abriu o placar no fim do primeiro tempo com Mæhle. No segundo tempo, Ruslan Malinovskyi marcou duas vezes em três minutos para garantir a classificação da equipe de Bérgamo.

DEMAIS JOGOS

Cinco equipes também se classificaram para as oitavas de final da Liga Conferência no início da tarde desta quinta. Olympique de Marselha, Leicester City e Bodø/Glimt voltaram a vencer com tranquilidade e garantiram vaga na próxima fase. Em jogos um pouco mais apertados, PSV e Partizan também avançaram em seus duelos desta segunda fase.

Confira os resultados: Partizan 2 x 1 Sparta Praga; Maccabi Tel Aviv 1 x 1 PSV Eindhoven; Bodø/Glimt 2 x 0 Celtic; Qarabag 0 x 3 Olympique de Marselha; Randers 1 x 3 Leicester.