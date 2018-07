Sevilla repudia sondagem da AFA para que Sampaoli substitua Bauza

O Sevilla considerou desrespeitosa a sondagem que teria sido feita pela Associação de Futebol Argentino (AFA) ao técnico da equipe espanhola, Jorge Sampaoli, para assumir o lugar de Edgardo Bauza na seleção argentina. O treinador foi demitido do comando do time nacional na segunda-feira, após apenas oito jogos à frente da seleção, pela qual contabilizou três vitórias, dois empates e três derrotas.

O comandante acabou não resistindo no cargo depois a Argentina fechar a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, apenas na quinta colocação, posto que hoje obrigaria o país a disputar uma repescagem na luta por uma vaga no Mundial. E restam apenas quatro rodadas para o término do qualificatório da América do Sul.

"O Sevilla FC enviou hoje uma carta à AFA em que se manifesta, em caso de as informações serem verdadeiras, que consideraria uma falta de respeito, inaceitável, qualquer reunião ou contato destinado a que o treinador quebre o contrato com este clube e, portanto, não hesitará em fazer valer os seus direitos", destacou o clube espanhol em um comunicado emitido nesta quarta.

O clube espanhol também enfatizou que Sampaoli tem contrato com o Sevilla até 30 de junho de 2018 e advertiu que seria inaceitável o presidente da AFA, Claudio Tapia, se reunir com o treinador antes deste prazo.

Antes de seguir para o futebol europeu, o técnico argentino teve uma passagem marcante pela seleção do Chile e levou o país a obter o mais importante título de sua história, a Copa América de 2015. Depois disso, os chilenos voltariam a conquistar o título da competição sob o comando de Juan Antonio Pizzi no ano passado, quando o torneio foi realizado de forma especial, nos Estados Unidos, e ganhou o nome de Copa América Centenário, em comemoração aos 100 anos da Conmebol.

O treinador deixou o selecionado chileno no ano passado, após uma disputa com dirigentes da federação local e, em seguida, assinou com o Sevilla, pelo qual brigou pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol desta temporada por várias rodadas, até que a equipe perdeu rendimento, hoje ocupando o quarto lugar na tabela. Na Liga dos Campeões da Europa, o time de Sampaoli foi eliminado nas oitavas de final pelo Leicester, da Inglaterra.