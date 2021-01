Sevilla revela que brasileiro Diego Carlos testou positivo para covid-19

O zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Sevilla, é mais um jogador infectado pela covid-19. O clube espanhol informou, nesta segunda-feira, que o atleta está assintomático e em isolamento em sua residência. Desfalcará a equipe em pelo menos duas rodadas do Campeonato Espanhol.

Diego Carlos tinha testado positivo "não conclusivo" em exame no domingo e fez uma reavaliação nesta segunda-feira pela manhã, na qual foi confirmado que está infectado.

Leia Também Fifa não aceita pedido do Atlético de Madrid e mantém suspensão a Trippier

Na nova bateria de testes do Sevilla, o brasileiro foi o único do plantel que testou positivo. É protocolo na Espanha que as equipes façam o exame antes dos confrontos das competições.

Por causa na nova bateria de testes do coronavírus, o Sevilla adiou o treino desta manhã para o início da noite, adiando a viagem a Vitoria para terça-feira, dia da visita ao Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

Além desse jogo, Diego Carlos também não enfrentará o Cádiz, no sábado. O retorno está previsto para o dia 30, quando a equipe enfrentará o Eibar, novamente fora de casa.