Sevilla só empata com time da 3ª divisão pela Copa do Rei e decidirá vaga em casa

O Sevilla tropeçou nesta quinta-feira e tropeçou no Villanovense pela Copa do Rei. Fora de casa, o time da Andaluzia não passou de um empate sem gols com o adversário da terceira divisão nacional e decidirá a vaga nas oitavas de final em casa, no começo de dezembro.

Terceiro colocado do Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do líder Barcelona, o Sevilla atuou com os reservas nesta quinta e não conseguiu furar o bloqueio do Villanovense. O brasileiro Guilherme Arana, ex-Corinthians, ficou no banco e não entrou. Agora, a equipe precisa de uma vitória simples na volta para se classificar.

Maior rival do Sevilla, o Betis foi mais competente diante de um adversário da terceira divisão. Nesta quinta, a equipe visitou o Racing Santander, levou a melhor por 1 a 0, com gol de Sergio León, de pênalti, e garantiu boa vantagem para a partida de volta, em casa.

Em confronto de equipes da primeira divisão, Celta e Real Sociedad ficaram no empate por 1 a 1, em Vigo. Já o Villarreal visitou o Almeria e também ficou na igualdade, mas em 3 a 3.

Nas outras duas partidas do dia pela Copa do Rei, duas vitórias dos mandantes. O Sporting Gijón bateu o Eibar por 2 a 0, enquanto o Cádiz levou a melhor sobre o Espanyol, por 2 a 1.