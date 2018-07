Sevilla só empata e fica longe de Real e Barcelona no Espanhol

O Sevilla parece ter perdido o fôlego no Campeonato Espanhol. Após surpreender ao somar 22 pontos e vencer sete dos seus nove primeiros jogos na competição, o time sofreu o segundo tropeço seguido ao só empatar por 1 a 1, com o Levante, em casa, neste domingo, em partida válida pela 11ª rodada.

O tropeço deixa o Sevilla mais distante da luta pela liderança do Campeonato Espanhol, ocupada pelo Real Madrid, com 27 pontos, e perseguida pelo Barcelona, com 25. Já o Sevilla está com 23 pontos, na quinta colocação, atrás de Atlético de Madrid e Valencia, que estão com a mesma pontuação, levam vantagem nos critérios de desempate e ainda vão entrar em campo neste domingo. Já o Levante chegou aos nove pontos e ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

Neste domingo, o Sevilla abriu o placar da partida aos 31 minutos do primeiro tempo, com Vitolo, de cabeça, após cruzamento de Deulofeu. O Levante, porém, arrancou o empate na etapa final, se aproveitando de uma falha de Beto. O goleiro português deu um soco na bola ao tentar afastá-la depois de um cruzamento, mas não teve êxito. Após bate-rebate na grande área, Casadesus chutou para as redes, definindo o placar de 1 a 1.

Após o tropeço em casa, o Sevilla terá uma difícil tarefa para tentar volta a vencer no Campeonato Espanhol, pois vai enfrentar o Barcelona em 22 de novembro no Camp Nou, pela 11ª rodada. O Levante entrará em campo no dia seguinte diante do rival Valencia.