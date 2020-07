Sevilla sofre, mas bate Eibar e cola no Atlético de Madrid

Com um gol de Lucas Ocampos, aos 11 minutos do segundo tempo, o Sevilla derrotou o Eibar, nesta segunda-feira, em Sevilha, no encerramento da 34.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time da casa chegou aos 60 pontos e fica a apenas dois do Atlético de Madrid, terceiro colocado. A liderança é do Real Madrid (77), seguido pelo Barcelona (73).

O Sevilla sofreu para derrotar uma equipe que está em 17º lugar (35 pontos) e ainda terá de lutar muito para fugir do rebaixamento. O único gol da partida saiu graças ao esforço de Ocampos, que se esticou todo para tocar na bola, após um cruzamento vindo da direita.

No outro jogo da rodada, Levante e Real Sociedad empataram por 1 a 1. Logo aos 12 minutos, Isak, de letra, fez um lindo gol para os visitantes, mas nem deu muito tempo para comemorar, pois Morales empatou, aos 16 minutos, para o time da casa.

Com o ponto conquistado, a Real Sociedad chegou aos 51, na sétima colocação, enquanto o Levante está em 12.º lugar, com 43 pontos.