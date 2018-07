Sevilla vence a quinta seguida e esquenta briga pelo G4 do Espanhol Depois de cinco vitórias seguidas, o Sevilla chegou de vez à briga por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, jogando em Valência pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe do técnico Unai Emery venceu o Levante por 2 a 1 e encostou no G4.