Sevilla vence com gol no fim e fica mais perto da fase de grupos da Liga Europa

O Sevilla venceu o Sigma Olomouc, da República Checa, por 1 a 0 nesta quinta-feira, fora de casa, no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. O gol da vitória foi marcado por Sarabia, aos 40 minutos do segundo tempo.

O time espanhol contou com a presença do brasileiro Guilherme Arana, ex-Corinthians, entre os titulares. O jogador se mostrou recuperado de um problema muscular que o tirou da rodada de estreia do Campeonato Espanhol no último domingo - vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, fora de casa.

Destaque do primeiro jogo do espanhol ao marcar três gols, o atacante português André Silva deu a assistência para o gol nesta quinta-feira. Ele recebeu na entrada da área e rolou para Sarabia bater na saída do goleiro adversário.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira às 16h45 (de Brasília). Quem se classificar entrará para a fase de grupos da Liga Europa. Antes, o Sevilla voltará a campo pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. No domingo, o time receberá o Villarreal, que perdeu no jogo de estreia em casa, por 2 a 1, para a Real Sociedad.

Ainda nesta quinta-feira, o Atalanta empatou sem gols em casa com o Kobenhavn. Também ficaram no 0 a 0 o Bourdeaux com o Gent, da Bélgica, fora de casa, e o RB Leipzig com o Zorya, da Ucrânia. O Celtic empatou por 1 a 1 com o Suduva, da Lituânia, fora, e o Zenit bateu o Molde, da Noruega, por 3 a 1, em casa.